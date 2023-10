Messi zum achten Mal mit Ballon d'Or ausgezeichnet

Lionel Messi ist am Montag in Paris mit dem Ballon d'Or für den besten Fußballer der Welt ausgezeichnet worden.

Mit dem WM-Titel zum Ballon d'Or

Maßgeblich für die Vergabe des Ballon d'Or sind die Leistungen der Vorsaison, also im aktuellen Fall jene der Spielzeit 2022/23, in die auch die Endrunde in Katar fiel. In der unter ausgewählten Journalisten durchgeführten Wahl landeten Erling Haaland von Triple-Gewinner Manchester City und der unterlegene WM-Finalist Kylian Mbappe auf den Plätzen hinter Messi.