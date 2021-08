Messi offiziell bei Paris Saint-Germain

Es ist perfekt: Lionel Messi ist der neue Superstar in der "Weltauswahl" von Paris Saint-Germain.

Der französische Hauptstadtclub bestätigte am Dienstagabend die Einigung mit dem sechsmaligen Weltfußballer. Der 34-jährige Argentinier erhielt beim Champions-League-Finalisten der vergangenen Saison einen Vertrag über zwei Jahre mit einer Option für eine weitere Saison in der Ligue1. Messi spielt künftig mit der Nummer 30.

Messi flog am Dienstag mit seiner Ehefrau und den drei gemeinsamen Söhnen von Barcelona an die Seine. Er war schon an den beiden Tagen zuvor erwartet worden, ehe er schließlich am Nachmittag eintraf und nachher den sportmedizinischen Test absolvierte. Danach fuhr er in ein Luxushotel, wo er von Fans gefeiert wurde. Am Mittwoch soll der Offensivspieler um 11.00 Uhr auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.