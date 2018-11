Messfeier zum Kirchweihjubiläum

Messfeier 130 Jahre Kirchweihjubiläum – 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs

In den Jahren 1885 bis 1888 wurde in Frastanz eine neue Pfarrkirche errichtet. Bürgermeister Eugen Gabriel erinnerte an diese Zeit, „in der die Menschen sehr viel weniger als heutzutage hatten, aber dennoch ein neues Gotteshaus errichteten.“ Besonderen Dank richtete er an den Pfarrer und das gesamte Pfarrteam, den Kirchenchor und die Solisten des Orchesters sowie an die Feuerwehren von Frastanz, Motten und Mariex, an den Musikverein, den Schützenverein und den Trachtenverein. „Frieden erfordert Respekt vorm anders sein, Empathie und persönliche Anteilnahme“, erklärte Gabriel zum Friedenssonntag und zum Gedenken an die Gefallenen.