Messerattacke in Dornbirn: Weiter Suche nach drittem Verdächtigen

Nach der Messerattacke in Dornbirn läuft die Fahndung nach dem dritten Tatverdächtigen. Das Opfer konnte noch nicht einvernommen werden.

Ein 32-Jähriger ist am frühen Sonntagabend auf dem Vorplatz des Bahnhofs in Dornbirn durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Zwischen dem Mann aus dem Irak und drei 15-Jährigen war eine Auseinandersetzung entbrannt, in deren Verlauf dem 32-Jährigen mehrmals in den Rücken gestochen wurde. Die Heranwachsenden flüchteten, zwei von ihnen wurden im Rahmen einer Fahndung gefasst.