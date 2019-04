Messerattacke auf Sekretärin in Innsbrucker Anwaltskanzlei

Der Vorfall ereignete sich in einer Rechtsanwaltskanzlei in Innsbruck

Ein 69-jähriger Tiroler hat am Montagnachmittag in einer Rechtsanwaltskanzlei in Innsbruck eine 25-jährige Sekretärin mit einem Messer attackiert und am Kinn verletzt. Als durch die Schreie der Frau mehrere Mitarbeiter aus den Büros zu Hilfe eilten, flüchtete der Angreifer, berichtete die Polizei. Der Mann konnte kurze Zeit später in der Innenstadt festgenommen werden.

Der 69-Jährige hatte gegen 15.00 Uhr die Kanzlei betreten, um laut eigenen Angaben Geldgeschäfte abzuwickeln. Nachdem ihm die 25-Jährige sagte, dass der Rechtsanwalt keine Zeit hätte, zückte der Mann unvermittelt ein Messer und ging auf die Sekretärin los. Der Angreifer fügte der Frau dabei eine Schnitt- bzw. Stichverletzung im Kinnbereich zu.

Durch die Schreie der 25-Jährigen eilte zunächst eine weitere 31-jährige Sekretärin herbei. Auch sie wurde von dem 69-Jährigen attackiert, hielt sich jedoch ein großes Buch als Schutz vor den Körper. Als auch die 31-Jährige lautstark zu schreien begann, kamen schließlich noch weitere Mitarbeiter zu Hilfe, woraufhin der Tiroler aus der Kanzlei flüchtete.

Ein Zeuge erkannte den Angreifer kurze Zeit später in der Maria-Theresien-Straße und verständigte eine zufällig anwesende Polizeistreife. Der 69-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Das Tatmesser wurde bei ihm sichergestellt. Das Motiv für die Attacke war zunächst noch unbekannt.