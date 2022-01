Messerattacke auf Bekannten – war es Mordversuch?

Wegen Mordversuchs hat sich ein 31-Jähriger am Montagvormittag vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten müssen.

Der Angeklagte gestand zu Beginn der Verhandlung, im Zuge einer Aussprache im April 2021 mit einem Küchenmesser auf einen 26-Jährigen eingestochen zu haben. Eine Tötungsabsicht bestritt er jedoch. Das Opfer war durch einen Stich in die Brust lebensgefährlich verletzt worden und hatte notoperiert werden müssen.

Messer in Brust gerammt

Tage später tauchte der 26-Jährige in der Wohnung des Angeklagten auf und ersuchte um eine Aussprache. Während des Gesprächs nahm der Jüngere dem 31-Jährigen unvermittelt das Handy weg. Daraufhin ging dieser in die Küche, holte ein Küchenmesser mit 20 Zentimeter Klingenlänge und rammte es dem 26-Jährigen in die linke Brustseite. Die Polizei wurde von einer Nachbarin verständigt, die den Streit mitbekommen hatte.