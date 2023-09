Messepark-Erweiterung und Start ins neue Schuljahr

Am Montag sind Landesrat Marco Tittler zum „Ja“ des Raumplanungsbeirats zur Messepark-Erweiterung und Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink zum Startschuss ins neue Schuljahr in „Vorarlberg LIVE“ zu Gast.

Die Sitzung des Landesraumplanungbeirats zur Messepark-Erweiterung endet am Montag mit einem Kompromiss: Die Handelsfläche des Messeparks kann auf 22.200 Quadratmeter erweitert werden, wovon 4.000 Quadratmeter für Lebensmittelhandel vorgesehen sind. Dies stellt eine Steigerung von 3.000 Quadratmetern im Vergleich zu den aktuellen 19.000 Quadratmetern dar, wobei 3.000 Quadratmeter für Lebensmittel bestimmt sind. Die Flächen des alten Baumax und der Firma Rein dürfen nicht für Handelszwecke genutzt werden – auch Anwälte oder Ärzte dürfen demnach nicht im Messepark ansässig sein. Die Betonung liegt auf hochwertigem Handel und Flagship-Stores. Das klare Abstimmungsergebnis von 10:3 wurde positiv aufgenommen, da es als notwendig angesehen wurde, den Handelsstandort Vorarlberg zu stärken, ohne die Ortszentren zu vernachlässigen. VN-Chefredakteur Gerold Riedmann meint in einem ersten Kommentar, dass das klare Abstimmungsergebnis dennoch für Diskussionen sorgen werde, denn die meisten Stellungnahmen von Anrainergemeinden, Wirtschaftskammer und Mitbewerbern fielen im Vorfeld zur richtungsweisenden Sitzung kritisch aus.

Am Montag starten in Vorarlberg 55.337 Schülerinnen und Schüler sowie 6.679 Lehrpersonen in das neue Schuljahr. Die größte Herausforderung bleibe die Personalsituation, trotz wirksamer Rekrutierungs- und Ausbildungsmaßnahmen, stellte Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink im Pressefoyer im Bregenzer Landhaus in der Vorwoche fest. Die zuständige ÖVP-Schullandesrätin setzte sich dafür ein, qualifizierte Lehrer zu gewinnen und die Attraktivität des Lehrerberufs zu steigern. Zum Start ins neue Schuljahr ist Schöbi-Fink am Montag zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.