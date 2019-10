Messe fÃ¼r Lehrlinge von Morgen

Am kommenden Samstag findet im Winzersaal Klaus die dritte Lehrlings- und Berufsbildmesse im Vorderland statt.

Klaus. 30 Unternehmen und 4 Beratungsstellen aus dem Vorderland stellen am kommenden Samstag, 12. Oktober im Winzersaal in Klaus eine breitgefächerte Auswahl an Lehrberufen vor.