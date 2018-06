„Menschenbilder“ auf dem Emser Kirchplatz

Bis zum vergangenen Sonntag, dem 27. Mai, sind im Zentrum von Hohenems auf dem Kirchplatz in einer besonderen Ausstellung, die von Vertretern der Wirtschaftskammer Vorarlberg und der Stadt Hohenems eröffnet wurde, 37 großflächige Fotografien zu sehen.

Die Ausstellung gebe nur einen kleinen Teil dessen wieder, was von den Mitgliedern der Fachgruppe der Berufsfotografen in Vorarlberg an kreativer geleistet werde. In Zeiten der digitalen Bilderflut gewinne die Qualität der Fotografie noch mehr an Bedeutung. „Nur gelungene Fotografien überwinden die Aufmerksamkeitsschwelle, dringen tiefer ins Bewusstsein und brennen sich in unser Gedächtnis ein, während die Mehrzahl der visuellen Eindrücke innerhalb von Augenblicken spurlos wieder verschwindet“, so der Fachgruppenobmann weiter. Der steigenden Zahl von Berufsfotografen und der damit einhergehenden wachsenden Konkurrenz will die Innung durch die Förderung von Wertschätzung und Qualität sowie durch Kooperationen – wie eben dieser Ausstellung – begegnen.