Mercedes-Fahrerin bricht 15-jährigem E-Biker zwei Finger

Bei einem Unfall mit einem Pkw am Dienstagnachmittag kam ein 15-jähriger E-Bikefahrer so unglücklich zu Sturz, dass seine linke Hand überrollt wurde.

Am Montag, den 24.07.2023 gegen 16:30 Uhr fuhr ein 15-jähriger E-Bikefahrer in Hard, der Hofsteigstraße entlang in Richtung Lauterach. Im Kreuzungsbereich Schäfferhofstraße fuhr der Jugendliche über den dortigen Schutzweg und anschließend auf dem Geh- und Radweg weiter in Richtung des Schutzweges bzw. zur Radfahrerüberfahrt bei der Hofsteigstraße auf Höhe Autohaus Malang.