„Mercato – festa d´italia“: Piemont-Markt in Lochau (Einladung)

Lochau. Mediterranes Flair auf dem neuen Platz vor dem Lochauer Gemeindehaus. Am Freitag, 26. April von 12 bis 22 Uhr, und am Samstag, 27. April von 10 bis 19 Uhr, kommt mit dem „Mercato – festa d´italia“ das Land der kulinarischen Genüsse nach Lochau.

Der Platz vor dem Gemeindehaus wird an diesen zwei Tagen zum besonderen „Ort der Begegnung“. Denn bei diesem traditionellen „Italienischen Spezialitätenmarkt”, mit echten italienischen Markthändlern und Weinbauern aus dem Piemont, lässt sich in geselliger Runde mediterranes Lebensgefühl auch hier in Lochau am Bodensee erleben.