Mentalmagie und Zukunft Gesundheitssystem

Mentalmagier Thommy Ten und Amélie van Tass und ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Sie sind Weltmeister der Mentalmagie: Thommy Ten und Amélie van Tass. Mit ihrer besonderen Verbindung zueinander begeistern sie seit zehn Jahren internationales Publikum. Ihr Erfolg ist ungebrochen und ihre Zauberkunst ungeklärt. Am 13. April treten sie im Rahmen ihrer Österreich- und Deutschland-Tournee im Montforthaus in Feldkirch auf. Über die Kunst der Illusion, ihren Erfolg und wie alles seinen Anfang fand, reden sie heute mit Pascal Pletsch in "Vorarlberg LIVE".