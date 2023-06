Menschlichkeit und Zuversicht

Die Generalversammlung des Gesundheits- und Krankenpflegevereins Wolfurt stand im Zeichen positiver Emotionen.

Bereits ab 18 Uhr standen die Türen des Cubus offen und luden interessierte Mitglieder des Vereins im Vorfeld der zweiten Generalversammlung ein, sich von Mitarbeiterinnen der Hauskrankenpflege über verschiedene Hilfsmittel, die die Pflege zu Hause erleichtern, informieren zu lassen. Ebenso konnten Gespräche mit den „Community Nurses“ geführt werden. Sie gaben Tipps rund um das niederschwellige Angebot samt Beratungsmöglichkeiten, die sinnvollerweise bereits vor einem Krankheitsfall in Anspruch genommen werden können. Ziel ist es, ein langes Zuhause-Bleiben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen und auch im Alter ein Wohlbefinden aufrecht zu erhalten.

Nach dem offiziellen Teil der Generalversammlung rückte der Psychotherapeut Bertram Strolz in seinem interaktiven Vortrag die Fragestellung in den Fokus, wie wir trotz aller Hürden und Herausforderungen im Leben die Zuversicht beibehalten und den Blick bestärkt in die Zukunft richten können. Gegenseitiges Unterstützen, um herausfordernde Zeiten unbeschadet oder sogar gestärkt hinter sich zu lassen, stand dabei im Mittelpunkt. Zudem sei die Wirkung der Dankbarkeit und die Wichtigkeit von Beziehungen von besonderer Bedeutung. Bei einem guten Gläschen Wein fand der informative Abend einen gemütlichen Ausklang.