Menschenrechte, Wälderhalle und Jobmesse

Die Volksanwältin Gaby Schwarz, Mario Kleber vom Planungsteam der Wälderhalle und die beiden Jobmesse-Partner Christian Zoll und Mag. Stefan Fitz-Rankl sind am Mittwoch zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Nach etlichen Jahren der Planung bringt nun die Teuerungswelle auch den Bau der Wälderhalle ins Wanken. Die Kosten würden aktuell ins unermessliche steigen und eine Finanzierung in angedachter Form unmöglich machen. Die Betreiber zielen nun darauf ab eine verkleinerte Variante umzusetzen. Über die neuen Pläne informiert am Mittwoch Mario Kleber in "Vorarlberg LIVE".

Nach zwei pandemiebedingten Ausgaben im Onlineformat öffnet die Jobmesse 2023 am Freitag um 11:00 Uhr wieder in Präsenz ihre Tore. Auf dem größten Jobmarktplatz der Region dreht sich in der Fachhochschule in Dornbirn wieder ein Tag lang alles um die Karriere und die berufliche Neuorientierung. Unternehmen aus nah und fern informieren über ihre Stellenangebote, die Berufe der Zukunft und zeigen Karrieremöglichkeiten auf. Dazu sind vorab live im Studio die beiden Vertreter der Jobmesse-Partner von Industriellenvereinigung und Fachhochschule Vorarlbergs Christian Zoll und Mag. Stefan Fitz-Rankl. (Infos online auf

www.fhv.at/jobmesse.)