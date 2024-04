Menschen in vertrautem Umfeld betreuen

Der Krankenpflegeverein Lustenau (KPV) resümierte bei der Jahreshauptversammlung das vergangene Jahr.

Lustenau Am Mittwochabend hielt der Krankenpflegeverein seine jährliche Generalversammlung im Reichshofsaal ab und informierte dabei die Mitglieder über das vorige Geschäftsjahr. Obmann Dietmar Martin gab Einblicke in den Pflegebereich und lieferte beeindruckende Zahlen. „Unser Pflegeteam hat im Jahr 2023 480 Personen betreut. Den überwiegenden Teil machten die 80-99-jährigen aus. Aber auch bei den 20-59-jährigen waren 22 Personen auf unsere Hilfe angewiesen“, so Martin. Dabei habe das Team starke Herausforderungen gemeistert, da es auch Tage gab an denen acht neue Patienten aufgenommen wurden. „Ob an einem Werktag, am Wochenende oder einem Feiertag. Ihr leistet Großartiges und kümmert euch um das Wohl unserer Klienten“, so Martin.