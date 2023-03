"Menschen für Alltag und Job digital fit machen"

"Die größte Transformation"

43,4 von 100

In Vorarlberg liege die digitale Fitness der Bevölkerung auf einer Skala von 0 bis 100 bei 43,4. „Unser Ziel ist es, alle Österreicher auf 60 bis 80 Punkte zu bekommen. Wir müssen also an den digitalen Fähigkeiten arbeiten.“ Seine Ziele bis zum Jahr 2030: Alle Menschen sollen über grundlegende Kompetenzen verfügen, der Anteil der IT-Fachkräfte soll gesteigert werden und die digitalen Fähigkeiten sollen ähnlich dem Sprachniveau messbar und vergleichbar sein.

Österreich sei beim Thema Digitalisierung schon einmal weiter vorne gewesen. "In den früher 2000er-Jahren hatten wir eine Vormachtstellung, gerade wenn man an FinanzOnline oder das Meldewesen denkt. Seitdem sind wir etwas nach hinten gerutscht. Darum ist es nun meine Aufgabe, dass wir hier nun neu aufholen. Dabei war die Corona-Pandemie ein unglaublicher Beschleuniger. Gerade wenn man sich die Entwicklung bei Video-Konferenzen anschaut“, erklärt der Staatssekretär.

TikTok-Verbot?

Ob in Österreich bald die Nutzung des Online-Video-Dienstes TikTok auf Dienstgeräten verboten wird, so wie es immer mehr Behörden wie das EU-Parlament beziehungsweise Ministerien verschiedener Länder wegen Sicherheitsbedenken tun? "In Österreich ist derzeit noch eine Prüfung am Laufen", so Tursky. Das Ergebnis wolle man zunächst abwarten.