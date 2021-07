Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten

Hospiz Vorarlberg sucht ehrenamtliche Mitarbeiter*innen für die Hospiz-Teams im ganzen Land. Im September startet dazu ein Befähigungskurs in Feldkirch.

Über 230 Frauen und Männer sind in Vorarlberg als ehrenamtliche Hospizbegleiter*innen tätig. Sie stehen Menschen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen sowie deren Angehörigen in einer schwierigen Lebensphase bei und unterstützen sie – sei es zuhause, im Pflegeheim oder im Krankenhaus.

Hospiz Vorarlberg sucht im ganzen Land Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich für die Begleitung von Menschen aller Altersgruppen an ihrem Lebensende sowie Trauernde in den Regionalteams Bludenz, Feldkirch, Götzis, Dornbirn, Bregenz und Bregenzerwald sowie im Kinder-Hospizteam oder im stationären Hospiz am See in Bregenz engagieren möchten.

Der ehrenamtliche Einsatz für Hospiz Vorarlberg ist eine herausfordernde, aber auch bereichernde Aufgabe. Für diese Tätigkeit werden die Hospizbegleiter*innen in Befähigungskursen gut geschult. Eine der wichtigsten Aufgaben der Hospizbegleiter*innen ist es, einfach da zu sein und den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie wichtig und nicht alleine sind. „Selten wird das Leben so intensiv gelebt wie am Ende des Lebens“, weiß auch Karl Bitschnau, Leiter von Hospiz Vorarlberg. Für Interessierte findet am Montag, 30. August, um 19 Uhr im Bildungshaus St. Arbogast in Götzis ein Infoabend statt. Hospiz-Mitarbeiter*innen geben dabei einen Einblick in eine nicht einfache, aber meist sehr bereichernde Aufgabe.