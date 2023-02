Menschen am Ende des Lebens begleiten

Hospiz Vorarlberg sucht ehrenamtliche Mitarbeiter*innen für Nenzing und Umgebung. Interessierte werden für diese herausfordernde Aufgabe im Vorfeld gut geschult.

Die mehr als 200 ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen in ganz Vorarlberg begleiten nicht nur in Krisen, Krankheit und im Sterben, sondern sehen sich auch als Entlastungsangebot für Angehörige und die Pflegenden. Hospiz Vorarlberg sucht nun speziell in Nenzing und den umliegenden Gemeinden Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich für die Begleitung von Patient*innen und Angehörigen engagieren möchten. In einem speziellen Befähigungskurs werden künftige Hospizbegleiter*innen gut für ihre bevorstehende Aufgabe geschult.