Mensch und Hund ticken ähnlich

Tanja Warter und Kurt Kotrschal gaben in der inatura Tipps für das Zusammenleben mit Hunden.

Die Tierärztin und Autorin Tanja Warter präsentierte ihren neuen Hunderatgeber, in dem sie erklärt, wie man das Zusammenleben mit Hund „klug und liebevoll“ beginnt und eine harmonische Mensch-Tier-Beziehung entsteht. „Mein Buch richtet sich aber auch an Menschen, die schon länger mit einem Hund zusammen leben und ihren Vierbeiner noch besser verstehen wollen“, so Tanja Warter, die in Salzburg Kurse für den dort verpflichtenden Hunde-Sachkundenachweis hält. In ihrem Ratgeber „How to Hund“ gibt auch einer von Österreichs bekanntesten Verhaltensbiologen und früherer Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle Kurt Kotrschal Expertentipps für Hundehalter. In einem Impulsvortrag sprach Kotrschal in der inatura darüber, welche positiven Auswirkungen das Leben mit Hund in allen Altersphasen auf den Menschen hat und warum Hunde so perfekt als Begleiter zu uns Menschen passen.