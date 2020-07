Melodisches Zirkeltraining

Frastanzer Musiker „hüpften“ musikalisch durchs Dorf

Frastanz. Statt der Feierlichkeiten zum 180-jährigen Bestehen des Musikvereins Frastanz, waren die Mitglieder, wie auch die anderen vergleichbaren Gruppen im ganzen Land die letzten Wochen und Monate zum Nichtstun gezwungen. Das Üben in den eigenen vier Wänden, oder etwa sogar Online Proben, können den gesellschaftlichen Aspekt einer realen Probe, oder sogar eines Auftritts aber bei weitem nicht ersetzen. Der wöchentliche Probenbetrieb wurde nun aber wieder gestartet und die Musiker zeigten sich dabei höchst motiviert und auch gar nicht eingerostet. Was noch nicht möglich ist, sind Konzerte im größerem Rahmen, die Musiker rund um Obmann Johannes Decker zeigten sich aber von ihrer kreativen Seite und veranstalteten daher ein sogenanntes „Parzellen-Hopping“ – in kleinen Ensemble ging es so abwechselnd an verschiedenen Plätze der Gemeinde um jeweils ein paar Musikstücke zu Besten zu geben – sehr zur Freude der Zuhörer. So besuchte man das Sommerfest im Sozialzentrum, besuchte den Ortsteile Amerlügen und Gampelün und endete schließlich im Sonnenheim. Der Stationsbetrieb erinnerte da schon teilweise an das gute alte Zirkeltraining in der Schule, die nötigen flüssigen Stärkungen ließen den Abend für die engagierten Musiker aber doch erträglich bleiben. Die Besucher, die sich auch vorbildlich an die Abstandsregeln hielten, war das Verlangen, um nicht zu sagen die Gier nach musikalischer Unterhaltung geradezu anzusehen und der Musikverein sparte daher nicht mit der einen oder anderen Zugabe. CEG