Melodisch durch die Örflaschlucht

Gemeindemusik Götzis begleitete musikalisch durch die Örflaschlucht nach St Arbogast

Am Schwimmbad Götzis wurde in der Mittagssonne zur Musikwanderung aufgebrochen. Die erste musikalische Rast konnte am Schotterfänger Bildstöckchen eingelegt werden, wo die Wanderer bereits mit Pauke und Trompeten empfangen wurden. An Station zwei an der idyllischen Brücke am Balittaweg wartete ein Waldhornquintett auf die wandernden Konzertgäste. Nur wenig weiter wurden Wanderer an der Grillstelle von vier Saxophonen und dem berühmten „Baby Elephant Walk“ aus dem afrikanischen Dschungel begrüßt.