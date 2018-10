Mellauer SPAR feiert Wiedereröffnung

Einladend, modern und kundenfreundlich: Nach acht Wochen intensiver Umbauarbeiten erstrahlt der SPAR-Markt in Mellau in neuem Glanz.

Am 18. Oktober eröffnete der SPAR-Markt in Mellau wieder. Der neu gestaltete Markt, unter der Leitung von Geschäftsführerin Edith Feuerstein, zeichnet sich durch eine offene und helle Einkaufsatmosphäre sowie frische und regionale Produkte aus. Der beliebte Nahversorger punktet mit einem Vollsortiment an Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs. TANN-Frischfleisch in der gewohnten AMA-Qualität sowie heimische und internationale Obst- und Gemüsespezialitäten zum SPAR-Preis erfüllen fast jeden Kundenwunsch.