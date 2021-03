Meldestelle für Glücksmomente

Eine besondere Aktion haben sich Gabi Hampson, Leiterin des Literaturtreffpunkts W*ORT und Gemeinderätin Evi Mairer einfallen lassen.

Lustenau Es handelt sich ganz bestimmt nicht um einen Aprilscherz, obwohl die Aktivität am 1. April startet. Über den ganzen kommenden Monat verteilt sind Aktionen geplant, die sozusagen in Wort und Tat die Kreativität und die Aufmerksamkeit anspornen und Jung und Alt gleichermaßen erfreuen und für Glücksmomente sorgen sollen.

So sind vom 1. bis 11. April die kleinen und großen „Dichter“ gefragt. Zum Thema „Brücke“ sollen kleine Texte in Form eines Elfchens, eines Haiku oder eines Akrostichons verfasst werden. Das Wort “Brücke” darf dazu frei interpretiert werden – von der Rheinbrücke über die gedankliche Brücke, einer Eselsbrücke bis hin zum besonderen Menschen, der einen Pfeiler in der Gesellschaft darstellt und auf diese Weise Brücken baut. An Schaufenstern in der Kaiser-Franz-Josef-Straße werden dann ab 12. April ausgewählte Gedichte von Schülerinnen und Schülern und schreiblustigen Menschen aus Lustenau neben die Worte von zehn ausgesuchten Autorinnen und Autoren geschrieben und dürfen sechs Wochen dort verweilen.