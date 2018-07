Melange zweier Künstler

Zwei „Oberländer“ gestalten Ausstellung in Bregenz: Victor Mangeng und Gerhard Montibeller

Dass in regelmäßigen Abständen Künstler aus dem Raum Walgau und darüber hinaus in der Bregenzer „Lust Café Bar“ ausstellen, hat vor allem mit dem zuständigen Kurator zu tun: Erwin Buttazoni animiert immer wieder lokale Künstler, ihre Arbeiten dort öffentlich zu präsentieren. Die nächste Vernissage steht am Dienstag, 17. Juli an: Victor Mangeng aus Schruns und Gerhard Montibeller aus Satteins präsentieren ihre Arbeiten, die Vernissage ist für 19 Uhr geplant. „Können ist eine handwerkliche Grundvoraussetzung, aus der heraus Kunst erst entstehen kann“, beschreibt Victor Mangeng, gelernter Zimmermann und Bildhauer, seinen Zugang. „Ich respektiere unsere Naturmaterialien und erschaffe daraus einzigartige Kunstwerke in sorgfältiger Handarbeit.“ Ein Highlight seines künstlerischen Schaffens war sicherlich die Ausstellungsbeteiligung in New York mit der Artboxgallery Zürich, er kann aber auch auf Ausstellungen, beispielsweise in Wien und Zürich verweisen. „In Bregenz zeige ich wohl die bisher abwechslungsreichste Ausstellung und präsentiere Arbeiten in Beton, Stein und Holz mit wilden Strukturen, polierten Oberflächen, gefassten Objekten und knalligen Farben – es wird auf jeden Fall bunt.“ Wer die Werke von Victor Mangeng sehen möchte, sollte die bis 22. September dauernde Ausstellung nutzen. „Wahrscheinlich ist dies die letzte Ausstellung für die nächsten zwei Jahre, denn es steht ein Umbruch bevor.“