Meistertitel für Feldkirchs Unter-12-Mannschaft

FELDKIRCH. Nach einer spannenden Saison freuen sich die Spieler von HC BW Feldkirch mit Coach Imre Bene und Cotrainer Mate Illyes über den Meisterwimpel. Die talentierten Nachwuchsspieler von der Montfortstadt holten in zehn spannenden Spielen der Jugend D in der Kreisliga B Bodensee-Donau den Meistertitel nach Feldkirch. Sie erreichten acht tolle Siege und sicherten sich so den ersten Tabellenplatz über Mannschaften wie MTG Wangen-2, TSG Ailingen und weitere tollen Teams. Im Rahmen des spannenden WHA-Heimspiels der Damen Mannschaft gegen die MGA Fivers überreichte man den frischgebackenen Champions die Medaillen und Wimpel. Die Meinung des gesamten Teams ist eindeutig: „Wir sind stolz und happy über unseren Erfolg und wir freuen uns auf die nächste Saison.“VN-TK