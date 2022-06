Meistertitel für die Leiblachtaler Fußballdamen

Hohenweiler Erstmals in der elfjährigen Vereinsgeschichte holte sich das Damenteam von der Paschanga 2.0 Spielgemeinschaft Leiblachtal mit Sitz in Hohenweiler den Meistertitel in der Vorarlbergliga.

Die Mädels um Spielertrainerin Sonja Baldauf mit dem Betreuergespann Kim Auer-Baldauf, Julia Seeberger und Elmar Brugger waren schon zwei Runden vor dem Ende der Meisterschaft nach einem 5:2-Sieg in Alberschwende nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Die Mannschaft, deren größter Fan Ehrenobmann Werner Maurer ist, ließ im Frühjahr nichts anbrennen und feierte ausschließlich Siege. Im Anschluss an die Heimpartie gegen den SK Bürs bekamen die Kickerinnen den Meisterpokal überreicht. Maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg hatte Goalgetterin Tamara Baader, die bisher 29 Mal das gegnerische Netz zappeln ließ.