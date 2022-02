Meistertitel, Aufstieg und die Fans waren das Thema

Bei der Pressekonferenz von SC Austria Lustenau sprachen Sportdirektor Schneider, Trainer Mader und Tormann Schierl über die Gegenwart und Zukunft.

Austria

Die Grün-Weißen haben sich intensiv auf die Rückrunde vorbereitet. Neben einigen Testspielen stand auch ein Trainingslager in der Türkei auf dem Programm. In der Vorbereitung wurde das Team immer wieder von Krankheitsfällen (Corona) und leichteren Blessuren geplagt. "Unsere Vorbereitung war eher durchwachsen, unsere Leistungen und Ergebnisse in den Tests haben mir nicht immer gefallen. Aufgrund von angeschlagenen Spielern und auch Corona konnten wir nie so richtig unseren Rhythmus finden", erklärt Mader. "Aber alle haben voll mitgezogen und jedem ist bewusst, dass das Frühjahr kein Selbstläufer wird. Wir müssen uns deutlich steigern im Vergleich zur Vorbereitung, um an die Leistungen aus der Hinrunde anzuschließen". Das Ziel der Austrianer ist klar, man möchte ähnlich erfolgreich starten wie zu Beginn der Saison, dafür hofft man auch auf die Unterstützung von den Rängen. "Mit den aktuellen Regeln ist es zum Glück möglich, dass die Fans uns im Stadion unterstützen. Wir hoffen auf zahlreiche Fans im Stadion, denn das gibt uns zusätzliche Motivation. In den Gesprächen mit den Spielern merkt man, dass der zwölfte Mann auf den Rängen ungemein hilft. Wir freuen uns schon, vor einer tollen Fankulisse auflaufen zu können", so Markus Mader abschließend.