Meisterschaftsauftakt im Stadion Hoferfeld: SV typico Lochau gegen Alberschwende

Lochau. Jetzt geht es wieder los! Am Freitag, dem 29. Juli, empfängt der SV typico Lochau im ersten Heimspiel der neuen Meisterschaft in der Vorarlbergliga das starke Team aus Alberschwende. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 18.45 Uhr.

Zum ersten Heimspiel der neuen Meisterschaft 2022/23 kommt der FC Alberschwende, der Drittplatzierte der abgelaufenen Meisterschaft, nach Lochau. Dieses Spiel ist bereits richtungsweisend, geht es doch gegen einen Mitfavoriten im Kampf um den Aufstieg in die Eliteliga. Zudem ist Alberschwende mit einem souveränen 4:1 Sieg gegen den FC Nenzing in die Meisterschaft gestartet.

Die heimischen Fußballfans können sich also auf ein tolles Spiel freuen. Da erwartet man natürlich im Stadion Hoferfeld ein volles Haus!

Im Kader des SV typico Lochau hat sich einiges getan. Mit Julian Reiner, Niels Hehle, Ygor Vieira, Atila Araujo Prado und Juninho Barros haben gleich fünf Spieler den Verein verlassen. Neu im Team von Trainer Rifat Sen sind Nicolai Bösch, Benjamin Kaufmann und Danilo Gil. Außerdem wurden mit Niklas Engstler und Johannes Pichler zwei Spieler aus der 1b-Mannschaft hochgezogen. Und nach den Spielern Simon Eberle, Paris Miskakis, Nagarasa Kisanthan und Serkan Kilic bekommen nun auch die beiden Spieler Jakob Thurnher und Niklas Ill aus dem eigenen Nachwuchs ebenfalls die Chance, sich in der Kampfmannschaft zu beweisen.

Die 1b-Juniors spielen in der 4. Landesklasse

Auch die zweite Kampfmannschaft des SV typico Lochau, die 1b-Juniors, haben Anfang Juni wieder mit dem Training unter dem bisherigen Trainerteam Ridha Bseyes/Günter Steffani begonnen. Das Team um Kapitän Daniel Reichart, Franco Bologna & Co möchte versuchen, wieder in die 3. Landesklasse aufzusteigen. Dabei stehen vor allem auch der Spaß und die Freude am Fußballsport sowie das aktive Vereinsleben beim SV typico Lochau im Mittelpunkt.