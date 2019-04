Meisterlich gefeiert: 129 Meisterbriefe für das Vorarlberger Gewerbe und Handwerk

129 Meisterbriefe wurden am Freitag, 26. April in der Kulturbühne AmBach vergeben

129 Meisterbriefe wurden am Freitag, 26. April in der Kulturbühne AmBach vergeben ©Quelle: Eva Rauch

129 Meisterbriefe wurden am Freitag, 26. April in der Kulturbühne AmBach vergeben ©Quelle: Eva Rauch

Mit einem großen Festakt in der Kulturbühne AMBACH in Götzis wurden am vergangenen Freitagabend die neuen Jungmeisterinnen und Jungmeister aus dem Vorarlberger Gewerbe und Handwerk geehrt.

Götzis An diesem Festabend wurde mit einem spannenden Rahmenprogramm, Interviews und einem „meisterlichen“ Dinner von gächters AmBach der Abschluss der Meisterprüfungen gefeiert. Moderatorin Benedicte Hämmerle führte das Eröffnungsinterview mit Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser, Dr. Christoph Jenny (Dir. WK Vorarlberg) und Ing. Bernhard Feigl, Spartenobmann Gewerbe und Handwerk. „Das Engagement und der Erfolgswille der neuen Meisterinnen und Meister sind beachtlich und werden Früchte tragen. Handwerk hat weiterhin goldenen Boden“, betonte Spartenobmann Bernhard Feigl beim Überreichen der Meisterbriefe.

Mit der Meister- bzw. Befähigungsprüfung setzen viele junge Fachkräfte nicht nur einen wichtigen Schritt in ihrer Ausbildungs- und Berufslaufbahn, sondern dokumentieren auch ihr Können in höchster Qualität. „Die Meister- bzw. Befähigungsprüfung stellt für viele junge Fachkräfte einen Meilenstein in ihrer Laufbahn und einen Qualitätsbeweis für die gute Ausbildung in unserer Wirtschaft dar“, hob Spartenobmann Bernhard Feigl hervor. Die Meisterprüfungen sind die wichtigste fachliche Qualifikation, zeigen die hohe Fachkompetenz und verschaffen den nötigen Wettbewerbsvorteil und die Grundlage zur Selbstständigkeit.