Meisterjubel bei Altacher Fußballer

Der Cashpoint SCR Altach sicherte sich am vergangenen Wochenende erstmalig den Titel im eBundesliga-Teambewerb.

Altach . An einem spannenden Finaltag sicherte sich das eBundesliga-Team des SCR Altach mit einer sensationellen Leistung in letzter Sekunde noch den Meistertitel.

Dabei startete das Altacher Team mit Sebastian Galic, Mustafa Arabaci und Cem Korkmaz mit zehn Punkten Rückstand auf die Wiener Austria in den Finaldurchgang. Die Rheindörfler zeigten sich aber top motiviert und starteten eine fulminante Aufholjagd. Nach einem souveränen Auftakt in die Finalrunde hätte die Konstellation für die letzte und alles entscheidende fünfte Runde nicht spannender sein können. Das SCRA Team konnten den Rückstand auf Tabellenführer Austria auf drei Punkte reduzieren und so musste die Titelentscheidung in der letzten Spielrunde fallen.