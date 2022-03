Meisterinnen in der Bundesliga

Dornbirns Sportkeglerinnen sichern sich frühzeitig den Meistertitel.

Dornbirn. Während bei den Sportkeglern in der Herren-Bundesliga West noch vier Spiele zu absolvieren sind, konnten am vergangenen Samstag die Damen des SKC EHG-Dornbirn bereits den Meistertitel feiern.

Mit dem 5:3-Heimsieg gegen Neunkirchen gewannen die Damen in der vergangenen Meisterschaft 12 der 14 Spiele und führen nun mit vier Punkten Vorsprung die Tabelle an. Mit dem Meistertitel möchte die erfolgreiche Mannschaft erneut in die Superliga (die höchste österreichische Damen-Liga) einziehen, aus der sie sich 2019 nach drei Jahren Spielzeit zurückziehen musste.