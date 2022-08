Meisterhafte Premiere von Antigone

Thomas Köck regt mit seiner Rekomposition nach Sophokles zum Nachdenken an.

Dornbirn Die Regenlücke am Freitagabend kam der Premiere von „Antigone. Ein Requiem“ von Thomas Köck zugute. Im Dornbirner Kulturhauspark versammelten sich die zahlreich erschienenen Gäste und verfolgten den Klassiker „Antigone“ neu verpackt mit politischer Relevanz. Noch bis inklusive Mittwoch Abend wird das Stück im Kulturhauspark aufgeführt. „Das Werk ist an Aktualität nicht zu überbieten. Es lohnt sich, vorbeizukommen“, verrät Produktionsleiter Roman Zöhrer.

An die Strände der Stadt Theben werden Leichen gespült, dorthin wo die Bürgerinnen sich sonst sonnen, Selfies schießen. Angeschwemmt, eine nach der anderen. Der Chor in Köcks „Antigone. Ein Requiem“ fragt sich angesichts der aufgequollenen Leiber, wen diese Toten etwas angehen. Etwa ihn selbst, die Bürger der Stadt, oder Kreon, den Herrscher? Kreon will von den Toten nichts wissen, es sind nicht seine Toten.