Meister und Tabellenführer als Herausforderung

Mit 8:0 Punkten steht der Hauptstadtklub nach vier absolvierten Playoff-Spielen weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze, der HcB-Lauterach konnte im Aufstiegsplayoff noch nicht anschreiben Nach den kräftezehrenden letzten Wochen wurde die Feiertage genutzt um zu regenerieren.

Daugirdas Dilys „Gegen West Wien zu Haus hier in Lauterach spielen zu dürfen ist schon was ganz besonders. Wir waren in den letzten beiden Spielen richtig gut mit dabei und es hat knapp nicht für einen Punkt gereicht. Zu hause mit dem Publikum im Rücken ist vieles möglich.“