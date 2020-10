Meister startete mit Niederlage

Zum Auftakt in die Super-League Saison musste sich der SC Hohenems in Kufstein knapp geschlagen geben.

Hohenems . In der Neuauflage des Vorjahresfinales in der Tiroler Landesliga lieferten sich der SC Hohenems und die Kufstein Dragons von der ersten Minute ein spannendes Duell.

Beide Teams starteten engagiert und motiviert ins erste Spiel der neuen Saison und so entwickelte sich in der Kufsteiner Eishalle eine Partie auf sehr gutem Niveau. In der elften Minute nutzte HSC Verteidiger Thomas Auer eine Überzahl und brachte die Emser mit einem satten Schuss von der blauen Linie mit 1:0 in Führung. Doch bereits kurz darauf konnten auch die Tiroler eine Überzahlmöglichkeit nutzen und Schwarzmayr erzielte noch vor der ersten Pause den 1:1 Ausgleich. Gleiches Bild im Mittelabschnitt und das Spiel blieb spannend. Kufstein Kapitän Robert Schopf brachte die Dragons erneut in Führung und fünf Minuten später stand Routinier Herbert Steiner optimal und nutzte ein schönes Zuspiel von Manuel Eder zur 3:1 Führung der Gastgeber. Kurz vor der zweiten Pause konnte Marcel Wolf noch eine gute Möglichkeit nutzen und schoss zum 2:3 Anschlusstreffer ein.