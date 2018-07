Meister SC Hohenems präsentiert seinen neuen Kader

Der regierende Eishockey Eliteliga-Meister SC Hohenems präsentiert ihren neuen Kader und informiert über die Bauarbeiten im Stadion Herrenried.

Beide Kampfmannschaften von Schlittschuhclub Hohenems wurden in der abgelaufenen Saison 2017/2018 Meister in der Eishockey-Eliteliga und in der Vorarlbergliga. Nun sind die Grafenstädter in dieser Meisterschaft 2018/2019 in der Rolle des Gejagten. Die Verantwortlichen von SC Hohenems mit Präsident Mike Töchterle präsentieren ihren neuen Kader für die erste Kampfmannschaft und geben einen Informationen zum Istzustand des Eisstadon Herrenried, welcher in den letzten Wochen umgebaut wurde. Neu im Team von Meister SC Hohenems sind Goalie Pascal Prugger von HC Samina Rankweil, Verteidiger David Mitgutsch und Marc Stadelmann von EHC Bregenzerwald sowie Martin Mallinger von HC Röfix Röthis.