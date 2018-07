Meister in Sachen Leichtathletik

Die Montafoner Mittelschulmeisterschaften in Leichtathletik fanden bei Kaiserwetter statt

Es herrschte Kaiserwetter an diesem Tag, als sich die besten Leichtathleten der drei Montafoner Mittelschulen am vergangenen Dienstag trafen, um die einersei9ts die besten Einzelkämpfer und andererseits die besten Mannschaften zu küren. Aus der Mittelschule Innermontafon, der Mittelschule Schruns-Dorf und der Mittelschule Schruns Grüt traten jeweils drei Mannschaften in jeder Altersklasse gegeneinander an. Dabei galt es die Disziplinen Weitsprung, 60-Meter-Lauf, Schlagball und den 800-Meter –Lauf zu absolvieren.

Eine Mannschaft bestand aus 6 Buben und sechs Mädchen aus einer Schule in den jeweiligen Jahrgängen. Als absoluter Meister in Sachen Laufen, Werfen und Springen wurde nach den vier Disziplinen in der Einzelwertung Abbas Kadir aus der Mittelschule Schruns Grüt ermittelt. Er ließ seine Gegner mit unglaublichen 30 Punkten Vorsprung staunen. Denn alleine in der Disziplin Schlagball warf der aus Somalia stammende sympathische junge Mann 69 Meter – beim Probewurf gar 73 Meter. Bei den Mädchen holte sich wie bereits im Vorjahr Natalie Tschofen von der Mittelschule Innermontafon den Einzelsieg. In der Mannschaftswertung nutzten die Mädchen und Burschen der Mittelschule Schruns-Grüt offensichtlich den Heimvorteil aus und konnten gleich in zwei Kategorien – nämlich in der Gruppe B und in der Gruppe C – den Sieg erringen.