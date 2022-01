Meister Hard setzt weiter auf seinen Torjäger und Spielmacher

Ivan Horvat hat vorzeitig seinen Vertrag beim HLA-Champion HC Hard verlängert.

Der 28-jährige in Bozen geborene Ivan Horvat wechselte im Frühjahr 2018 von der SG Flensburg-Handewitt, einem der deutschen Top-Clubs, zum amtierenden Meister ALPLA HC Hard, wo er nun bereits die 4. Saison als Roter Teufel auf Torjagd ist. Der 1,92m große Rückraum-Spieler mit der Rückennummer 37 erzielte in den bislang absolvierten Partien der aktuellen Meisterschaft in der HLA MEISTERLIGA bereits 69 Tore. Nicht nur einmal gab Horvat dabei seinen berühmt-berüchtigten gewaltigen Wurf aus der Hüfte erfolgreich zum Besten und überwand die Keeper gekonnt. Seinen ersten österreichischen Meistertitel feierte Horvat im Jahr 2021. Nur drei Monate später ging Ivan Horvat mit den Roten Teufeln im SUPERCUP als Sieger von der Platte, was nach den Erfolgen 2018 und 2019 bereits sein dritter Titel in diesem Bewerb ist.