Meister Hard lag 20 Minuten zurück, aber gewann

31:27-Heimerfolg der Jönsson-Truppe gegen starkes HC Linz.

Lange Zeit einem Rückstand hinterherlaufen musste der ALPLA HC Hard im Heimspiel gegen den HC LINZ. Die Gäste legten von Beginn an vor, führten zwischenzeitlich immer wieder mit zwei Treffern. Nach dem 2:2 und 3:3 in der Anfangsphase, gelang erst in der 18. Minute durch Luca Raschle der erneute Ausgleich zum 11:11. Von da an übernahmen die Roten Teufel allerdings langsam das Kommando, legten vor und führten zur Pause 19:16.