Meiste Punkte und Assists, aber Saisonende für Brajkovic

Mit einem 61:75 von Davidson ist die Saison für den Feldkircher Jungstar Luka Brajkovic zu Ende gegangen

Mit einem 61:75 von Davidson gegen NC State zum Auftakt im National Invitation Tournament (NIT) in Denton, Texas ist in der Nacht auf Freitag (MEZ) die Saison 2020/21 für Luka Brajkovic zu Ende gegangen. Der Feldkircher war zum Abschluss bester Werfer und Passgeber seines Teams. Im kommenden vierten und letzten Spieljahr am College wird er die Wildcats als „Senior“ anführen.