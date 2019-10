Meininger Wiesn Stimmung

Sportklub lud zur Oktoberfestparty

Meiningen. Perfekt wie gewohnt hatten die ehrenamtlichen Funktionäre des SK Meiningen rund um Obmann Herbert Güfel ihre vereinseigene Wiesn vorbereitet, bei der auch das Wetter perfekt mitspielte. Nicht ideal verlief eigentlich nur das vor dem Fest stattfindende Meisterschaftsspiel des SKM – gegen den FC Sulzberg setzte es für die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Langzeittrainer Enes Cavkic eine knappe 2:3 Heimniederlage. Die zahlreichen, passend in Dirndl und Lederhose gekleideten Besucher, ließen darüber aber nur kurz Frust aufkommen. Hubert Müller und seine Kantinencrew sorgten für die nötige Ablenkung in Form von Oktoberfestschmankerln, der eine oder andere frisch gezapfte Hopfensaft sorgte bei Gästen und Spielern rasch wieder für etwas Aufmunterung. Da der SK Meiningen stets bei der Kaderzusammenstellung auf eine solide breite Basis mit zahlreichen Eigenbauspielern achtet, war auch das Unterhaltungsprogramm Marke Eigenbau. DJ Marco aus Meiningen sorgte mit seinen Oktoberfesthits für die nötige Stimmung auf der Tanzfläche, die entsprechend intensiv bis tief in die Nacht genutzt wurde. Das Gute am Fußball selbst ist, das nach dem Spiel auch stets vor dem Spiel ist. Bereits am kommenden Wochenende gibt es beim letzten Heimspiel gegen den FC Hittisau für die Elf rund um Kapitän Adrian Hagen die Chance zur Wiedergutmachung und einen versöhnlichen Abschluss vor der Winterpause. Rein stimmungsmäßig wurde der mit dem Oktoberfest bereits bestens erledigt. CEG