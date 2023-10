Meininger Bürgermeister tritt in den Ruhestand

Nach 19 Jahren als Bürgermeister von Meiningen wird Thomas Pinter im April des kommenden Jahres sein Amt abgeben.

Meiningen. Im Jahr 2005 wurde Thomas Pinter zum Bürgermeister der Gemeinde Meiningen gewählt und konnte in den vergangenen Jahren viel in seiner Gemeinde bewirken. In der Gemeindevertretersitzung Anfang April 2024 wird Pinter Gemeindevertreter Gerd Fleisch als seinen Nachfolger vorschlagen.

Viele wichtige Projekte umgesetzt

Nach 29 Jahren in der Gemeindepolitik und davon 19 Jahre als Bürgermeister gab Thomas Pinter dieser Tage seinen Rücktritt von allen seinen politischen Funktionen bekannt. „Es waren für mich sehr schöne und auch herausfordernde 19 Jahre als Bürgermeister. Gemeinsam mit der Gemeindevertretung konnten sehr viele und wichtige Projekte für die Gemeinde Meiningen umgesetzt werden“, blickt Thomas Pinter auf seine Amtszeit zurück.

Infrastruktur und Gemeindeentwicklung

Die Gemeinde Meiningen ist dazu in den vergangenen Jahren in allen Bereichen gewachsen und so wurde in der Ära Thomas Pinter auch die 2.000er Marke bei den Einwohnern geknackt. Damit verbunden waren aber auch viele Herausforderungen an den Bürgermeister. Neben dem Ausbau der Kinderbetreuung und der Modernisierung in den Bildungseinrichtungen, standen in den letzten Jahren auch Arbeiten für die Infrastruktur, sowie die Gemeindeentwicklung auf dem Programm von Bürgermeister Pinter.

Bürgermeisterwechsel im April 2024

Im Frühjahr des kommenden Jahres tritt Pinter nun in den wohlverdienten Ruhestand und für den 5. April 2024 ist dazu der Bürgermeisterwechsel in Meiningen vorgesehen. Dazu wird Pinter den langjährigen Gemeindevertreter Gerd Fleisch als seinen Nachfolger vorschlagen. „Ich bin sehr froh, dass ich mit Gerd Fleisch einen Nachfolger finden konnte, welcher in der Gemeinde bereits gut vernetzt ist und dazu auch schon mehrere Jahre im Gemeindevorstand war“, so das noch amtierende Gemeindeoberhaupt.

Große Herausforderungen auch in Zukunft