Meiningen zu Besuch in Meiningen

Die Stadt Meiningen in Thüringen (D) ist schon seit Jahren die Partnerstadt des hiesigen Meiningen. Vor allem zu Festivitäten besucht man sich gegenseitig.

Anlässlich der 100-Jahr-Feier der Ortsfeuerwehr Meiningen weilt die Stadtvertretung der Partnerstadt Meiningen mit Bürgermeister Fabian Giesder an der Spitze, derzeit in Vorarlberg. Bürgermeister Thomas Pinter führte am Samstag die Besucherinnen und Besucher durch das Dorf, mit Schwerpunkt Kinderbetreuung. Man spazierte zum Naturkindergarten Altwies, zum Kindergarten und zum Zwergengarten. Schließlich besuchte man Lisilis Biohof und erfreute sich dort an den Erzeugnissen des Hofes, wie Cider und gesund belegten Broten.