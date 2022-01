Meiningen vor großen Herausforderungen

Für das laufende Jahr müssen in der Gemeinde Meiningen wichtige Projekte finanziert werden.

Auch im Voranschlag 2022 sind die großen Herausforderungen die Sanierung der Volksschule, dem neuen Musikprobelokal und die Sanierung des Ortskanals. Dazu werden rund 360.000 Euro in die Straßen- und Brückensanierung investiert und 126.700 Euro sind für den Schutzwasserbau vorgesehen. Ein großer Posten bei den Ausgaben sind auch im laufenden Jahr wiederum die vom Land vorgegebenen Zahlungen für den Sozialfonds, den Spitalfonds und die Landesumlage.

Der Voranschlag von Meiningen zeigt dabei Erträge in der Höhe von 5.283.600 Euro, sowie Aufwendungen in der Höhe von 5.633.400 Euro und damit im Nettoergebnis der operativen Gebarung ein Minus von 349.800 Euro. Dazu muss auch in diesem Jahr ein Darlehen von rund vier Millionen Euro aufgenommen werden und die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Meiningen steigt auf rund 2.840 Euro. Weiters müssen zur Finanzierung des laufenden Budgets 349.800 Euro aus der Haushaltsrücklage entnommen werden.