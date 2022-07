Meiningen verbessert und saniert Infrastruktur

Im Herbst wird in Meiningen die Sanierung der Ortskanalisation und der Gemeindestraßen fortgesetzt.

Meiningen . Die Gemeinde Meiningen investiert in diesem Jahr wieder in die Verbesserung und Sanierung der Infrastruktur und so sind für die Sanierung der Herrengasse und der Ehbachbrücke 360.000 Euro, sowie für die Sanierung des Ortskanals rund 850.000 Euro veranschlagt.

Die Ortskanalisation von Meiningen wurde dabei in den letzten 20 Jahren mehrmals geprüft und die Sanierungsbereiche in Schadensklassen eingeteilt und festgehalten. Dabei wurde in den teilweise über 40 Jahre alten Leitungen auch größere Schäden festgestellt und so fasste die Gemeinde bereits vor zwei Jahren den Beschluss zur Sanierung des Ortskanals. Im vergangenen Jahr erfolgte dazu die Planung und auch die entsprechenden Förderungen und Bewilligungen wurden eingeholt.

In den letzten Jahren war auch die Sanierung der Gemeindestraßen in Meiningen stets ein wichtiger Punkt im Gemeindebudget. Dazu ist für dieses Jahr die nächste Etappe der Straßensanierung in der Herrengasse vorgesehen. In diesem Zusammenhang wurde bei der bestehenden Brücke über den Ehbach in der Herrengasse festgestellt, dass diese an der Unterseite korrodiert und die Brückenabdeckung nicht mehr dicht ist. Um die Standfestigkeit der Brücke nun für die Zukunft zu gewährleisten, finden dazu im Herbst umfangreiche Sanierungsarbeiten statt. Start der Arbeiten in der Herrengasse und der Brücke ist am 16. August, wobei dazu auch mit einigen Behinderungen zu rechnen ist, da die Brücke mehrere Wochen nicht befahrbar sein wird. MIMA