Meiningen schließt Wirtschaftsjahr 2017 ab

In der Gemeinde Meiningen konnte auch in diesem Jahr der Rechnungsabschluss einstimmig beschlossen werden.

Meiningen Mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5.880.459,17 Euro liegt der Abschluss dabei um rund 500.000 Euro unter dem Voranschlag und im Vergleich zum Jahr zuvor um über eine Million Euro über dem Abschluss 2016. Trotzdem konnte die Gesamtverschuldung in der Gemeinde reduziert werden.

Der Ausgabenschwerpunkt der Gemeinde lag 2017 vor allem in den Bereichen Bildung und Sicherheit. Rund 960.000 Euro wurden für den Betrieb der Volksschule, des Kindergartens, der Musikschule sowie für die Kleinkindbetreuung und die Jugendarbeit aufgewendet. 875.000 Euro wurden dazu im vergangenen Jahr in den Neubau der Kleinkindbetreuung investiert 280.000 Euro wurden in die Sanierung von Gemeindestraßen aufgebracht und 115.000 Euro in Schutzwasserbauten. Dazu wurden für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos 200.000 Euro ausgegeben.