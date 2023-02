Meiningen investiert weiter in die Infrastruktur

Auch im laufenden Jahr wird die Gemeinde Meiningen wieder viel Geld in die Verbesserung und Sanierung der Infrastruktur investieren.

Meiningen . Auch in diesem Jahr steht die Gemeinde Meiningen wieder vor einem wirtschaftlich schwierigen Jahr und so muss ein Teil der Aufwendungen für die Verbesserung der Infrastruktur durch die Haushaltsrücklagen abgedeckt werden. Eine neue Darlehensaufnahme sei jedoch nicht notwendig.

Das Budget 2023 der Gemeinde Meiningen zeigt Erträge in der Höhe von 5.737.100 Euro und Aufwendungen von 6.128.900 Euro, wobei die Differenz durch Haushaltsrücklagen abgedeckt wird. „Mit der Fertigstellung und der Finanzierung der neuen Volksschule und des Musikprobelokals stiegen die Darlehen der Gemeinde auf rund 6,66 Millionen Euro. Dennoch werden wir in diesem Jahr wieder viel Geld für die Infrastruktur in die Hand nehmen“, so Bürgermeister Thomas Pinter.