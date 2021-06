Meiningen investiert in Straßensanierungen

Köhlerstraße und Herrengasse sollen in diesem Jahr wieder auf Vordermann gebracht werden.

Im konkreten wurde dabei bei der vergangenen Gemeindevertretersitzung die Sanierung der Köhlerstraße für 60.978,89 Euro einstimmig beschlossen. Die Gemeindestraße ist dabei derzeit nur teilweise geschüttet und größtenteils nicht mit einem Asphaltbelag befestigt. Die geplante Neuschüttung wird in weiterer Folge allerdings auf Fremdgrund erfolgen und daher ist auch eine teilweise minimale Verschiebung und eine Neuschüttung der Straße notwendig. Weiters sollen zwei Straßenbeleuchtungsfundamente für eine optimale Ausleuchtung gesetzt werden. Die Köhlerstraße soll somit in den kommenden Monaten auf einer Länge von rund 4,20 Metern ausgebaut und mit einseitiger Oberflächenversickerung versehen werden. Die Gemeindevertretung konnte dazu einstimmig die Vergabe der Sanierung der Köhlerstraße zum Angebotspreis von 60.978,89 Euro inkl. Mehrwertsteuer beschließen.

In den letzten Jahren war dabei die Sanierung der Gemeindestraßen in Meiningen stets ein wichtiger Punkt im Gemeindebudget. In diesem Jahr sind rund eine Million Euro im Haushalt für die Sanierung von Straßen und des Ortskanals vorgesehen. Neben der Instandsetzung der Köhlerstraße soll dabei in diesem Jahr auch noch mit der Sanierung der Herrengasse begonnen werden. MIMA