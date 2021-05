„Meine Identität ist das Singen“

Marjut Kuhnhenn aus Dornbirn ist Gesangspädagogin, Diplom-Sängerin und Gründerin der finnischen Schule.

Dornbirn Marjut Kuhnhenn (45) sitzt vor dem Klavier und studiert Notenblätter. Sie bereitet sich auf die nächste Arie vor, die sie in wenigen Tagen singen wird. „Wenn ich singe, bin ich ganz in meinem Element“, erklärt die studierte klassische Sängerin. Marjut wohnt mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann in Dornbirn. Ursprünglich kommt sie aber aus dem hohen Norden. Besser gesagt aus Finnland. Ihre Herkunft ist ihr wichtig, ist sie doch ein großer Teil ihrer Identität. „Ich spreche und singe mit meinen Kindern ausschließlich Finnisch zu Hause.“ Damit ihre und auch andere finnische Kinder, die in Vorarlberg wohnen, ein Stück ihrer Heimat erfahren können, hat sie mit zwei weiteren Finninnen 2016 die finnische Schule in Dornbirn gegründet. „Wir sind eine richtige finnische Gemeinschaft. Die Kinder lernen unsere Traditionen kennen und auch die Erwachsenen können sich dort untereinander austauschen.“

Ein Stück Heimat mit finnischer Schule

Früher standen die Beziehungen zwischen Vorarlberg und Finnland eher in einem geschäftlichen Verhältnis. Mittlerweile gebe es in Vorarlberg eine beträchtliche Anzahl von Finnen, die nun Kinder haben. „Aus diesem Grund haben wir die finnische Schule gegründet. Dort werden jene Kinder, die das möchten, zwei Mal im Monat für zwei Stunden auf Finnisch unterrichtet“, erzählt Kuhnhenn. Die Kinder lernen so die Sprache ihres Elternteils auch außerhalb des Elternhauses kennen. „Das Schöne dabei ist, dass es für viele ein regelrechter Fixtermin geworden ist.“ Die Kinder würden sehen, dass es auch noch andere Kinder gäbe, die Finnisch sprechen.

Skandinavische Kinderbekleidung

Kuhnhenn hat nicht nur ein Stück Skandinavien mit der Schule nach Vorarlberg gebracht, sie hat auch das dänische Kinderbekleidungslabel PompDeLux in Österreich eingeführt. „Mir gefällt dieser Stil an Kinderbekleidung. Ich wollte deshalb den anderen Müttern im Land zeigen, was es im Norden Großartiges für Kinder gibt“, lacht sie. Gesagt, getan. Auf Home Shopping-Partys preiste sie die skandinavische Mode an. „Die Kinderkleidung kommt derart gut an, dass PompDeLux in Österreich nicht mehr wegzudenken ist“, sagt Kuhnhenn. Doch ihre wahre Berufung liege in der Musik, wie sie erzählt. Sie nimmt die Notenblätter in die Hand und hält kurz inne, ehe sie von ihrer großen Leidenschaft erzählt.

Vorarlberger Musikszene

Seit fünf Jahren gibt sie an der Musikschule am Hofsteig in Wolfurt klassischen Gesangsunterricht. „Als Sängerin muss man genau wie bei jedem anderen Instrument täglich üben. Es ist ein hartes Training.“ Als studierte Sopranistin könnte sie mit ihrer Ausbildung auf Konzertreisen gehen. Doch das macht sie derzeit nur begrenzt. „Mit Kindern ist nicht alles machbar.“ Sie bringt neben dem Unterricht an der Musikschule lieber Volksschulkindern die klassische Musik näher. Mit ihrer Musikgruppe „Die Klanghelden“ zeigt sie den Schülern, dass diese Art von Musik auch Spaß macht. Marjut Kuhnhenn sprüht regelrecht vor Energie. Sie hat viele Talente, die sie mit großem Engagement und Begeisterung umsetzt. Aber fürs Singen brauche sie Zeit und das wolle sie keinesfalls aufgeben. „Wenn ich singe, bin ich Ich“, sagt Kuhnhenn und blickt freudestrahlend Richtung Noten. Bvs

Zur Person

Marjut Kuhnhenn

Alter 45 Jahre

Herkunft Mikkeli, Finnland

Wohnort Dornbirn

Beruf Gesangslehrerin an der Musikschule Hofsteig

Aktivitäten Mitbegründerin der finnischen Schule in Dornbirn, Vizepräsidentin der Österreichisch Finnischen Gesellschaft (ÖGF) in Vorarlberg