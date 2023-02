Der Bundesrat, sprich die Länderkammer, stand am Donnerstag im Mittelpunkt bei "Vorarlberg LIVE". Zugeschaltet aus der Bundeshauptstadt Wien fungierte diesmal die Vorarlberger Bundesrätin Elke Eder (34, VP) als Gast und stand den Fragen von Moderator Pascal Pletsch Rede und Antwort.

Eder, die sich seit 2019 im Bundesrat engagiert, ist freilich keine Unbekannte: Sie ist Personalchefin der Arbeiterkammer Vorarlberg, zweifache Mutter und konnte sich als Behindertensportlerin eine olympische Bronzemedaille sichern. Wie kommt man vom Sport direkt in die Politik? "Mein Weg war nicht so der klassische Weg, den viele Pollitiker gegangen sind. Ich habe im Prinzip meine Skier abgeschnallt und bin direkt in die Politik gestartet. Politisch intessiert war ich aber immer schon," erklärte Eder, die zuerst als Ersatz-Bundesrätin tätig und in der Folge 2019 in die Länderkammer einzog.