"Mein Verlobter macht die Fotos für OnlyFans"

Hate und Body Shaming

„Über die Jahre habe ich mir ein dickes Fell angeeignet, sodass viele Kommentare mir nichts mehr ausmachen. Natürlich gibt es Worte, die mich ab und zu etwas treffen. Als ich damals etwas an Gewicht zu gelegt habe wurde kommentiert: ‚Sie ist fett geworden‘ und es kam auch schon vor, dass ich auf Photoshoots ‚heimlich‘ gefilmt wurde. Mittlerweile sind die Leute viel offener geworden, was das Cosplay angeht.“

OnlyFans trotz Partner

„Ich bin seit 2021 auf OnlyFans und verdiene damit auch gutes Geld. Mit meinem Partner habe ich eine Vereinbarung, wie weit ich für Bilder gehen darf, also wie sexy und freizügig das Ganze sein soll. Die meisten der Fotos macht auch er. Wir hatten nie Probleme dadurch in unserer Beziehung“, erzählt Scarlett. „Mein Verlobter cosplayed sporadisch auch mit und ich bin sehr dankbar einen Partner zu haben, mit dem ich mein Hobby so teilen kann.“ Sollten ihr die negativen Kommentare doch mal zu viel werden spendet er ihr Trost. „Wir schauen die Kommentare auch zusammen an und können gemeinsam darüber lachen.“